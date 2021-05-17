Национальный оператор почтовой связи Украины компания "Укрпочта" решила купить банк.

Об этом сообщил ее генеральный директор Игорь Смелянский.

"Укрпочта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет помочь в этом серьезном деле", - написал Смелянский в фейсбуке.

"Укрпочта" уже выбрала два-три банка, с которыми будет вести переговоры. Их названия Смелянский не сказал, сообщив только, что это небольшие финансовые учреждения с небольшим количеством отделений или вообще без них - "Укрпочта" и так имеет разветвленную сеть из 11 тысяч офисов.

Сейчас в Украине 80 действующих банков, десять из которых не имеют отделений вообще и еще 14 имеют менее десяти отделений.

Смелянский надеется, что банк удастся купить уже через 5-6 месяцев.

Напомним, что Национальный банк неоднократно выступал против создания почтового банка.

Однако вопреки позиции НБУ, Верховная Рада в мае 2020 года приняла в первом чтении законопроект, который позволяет "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.

Законопроект №2788-д предусматривает, что национальный оператор почтовой связи получит право предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и предоставлять отдельные финансовые услуги в порядке, установленном Национальным банком Украины. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на банковских счетах.

Почтовые счета смогут использоваться для зачисления пенсий, заработной платы, соцпомощи от государства, дохода от торговли. Также "Укрпочта" сможет проводить расчетные банковские операции, обменивать валюту, выпускать платежные карты.