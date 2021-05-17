"Укрпочта" решила купить банк

Почтовый оператор настроен выйти на банковский рынок.

?"Укрпочта" решила купить банк
Фото: unn.com.ua

Национальный оператор почтовой связи Украины компания "Укрпочта" решила купить банк.

Об этом сообщил ее генеральный директор Игорь Смелянский.

"Укрпочта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет помочь в этом серьезном деле", - написал Смелянский в фейсбуке.

"Укрпочта" уже выбрала два-три банка, с которыми будет вести переговоры. Их названия Смелянский не сказал, сообщив только, что это небольшие финансовые учреждения с небольшим количеством отделений или вообще без них - "Укрпочта" и так имеет разветвленную сеть из 11 тысяч офисов.

Сейчас в Украине 80 действующих банков, десять из которых не имеют отделений вообще и еще 14 имеют менее десяти отделений.

Смелянский надеется, что банк удастся купить уже через 5-6 месяцев.

Напомним, что Национальный банк неоднократно выступал против создания почтового банка.

Однако вопреки позиции НБУ, Верховная Рада в мае 2020 года приняла в первом чтении законопроект, который позволяет "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.

Законопроект №2788-д предусматривает, что национальный оператор почтовой связи получит право предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и предоставлять отдельные финансовые услуги в порядке, установленном Национальным банком Украины. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на банковских счетах.

Почтовые счета смогут использоваться для зачисления пенсий, заработной платы, соцпомощи от государства, дохода от торговли. Также "Укрпочта" сможет проводить расчетные банковские операции, обменивать валюту, выпускать платежные карты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работыНаблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Блок рекламы


Похожие новости
Банки должны справиться с международными стандартами до конца года — НБУБанки должны справиться с международными стандартами до конца года — НБУ
Приватбанк перечислил государству первый транш дивидендов за 2020 годПриватбанк перечислил государству первый транш дивидендов за 2020 год
Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательствуЦентробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству
ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грнПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн
АМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условияхАМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условиях
АМКУ разрешил PGNiG купить 50% КарпатгазвыдобуванняАМКУ разрешил PGNiG купить 50% Карпатгазвыдобування
Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков-банкротов на почти 1,8 миллиардаФонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков-банкротов на почти 1,8 миллиарда
Ликвидность банковской системы в 4 раза превышает нормативное значениеЛиквидность банковской системы в 4 раза превышает нормативное значение
Топ-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на DogecoinТоп-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на Dogecoin
В НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всегоВ НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего
Последние новости
Подгружаем последние новости