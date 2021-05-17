В Украине на правительственном уровне создали криптовалютную индустрию

В четверг, 13 мая, состоялась заключительная встреча сотрудников Министерства цифровой трансформации с представителями ряда ведомств по вопросам форсайтных исследований будущих контуров криптовалютной экосистемы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Украине на правительственном уровне создали криптовалютную индустрию
Фото: thedigital.gov.ua

Что известно

На последней сессии проекта участники встречи озвучили дорожную карту совместных действий на ближайшие годы с ключевой целью — заложить основы для единой политики по внедрению криптовалютных технологий в экономику и государственное управление страны.

Форсайт «Виртуальные активы 2030» — это исследование отрасли виртуальных активов в Украине, ее перспектив в украинской экономике и на мировом рынке.

«Сегодня удалось приблизиться к желаемому концепту развития отрасли виртуальных активов. Важным результатом заключительной сессии стали разработка дорожной карты и кристаллизация конкретизированных целей для каждого отдельного участника форсайта. Компонент сообщества является весомым аспектом развития экосистемы виртуальных активов. Именно от усилий сообщества будет зависеть успех новой индустрии в Украине», — отметил Валерий Пекар, эксперт по стратегическому планированию.

По результатам встречи было решено создать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией утвержденной стратегии. «Убежден, что благодаря усилиям группы Украина… сможет не только конкурировать на глобальном крипторынке, но и стать передовым примером для других государств», — отметил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Контекст

Исследование проводилось по методологии форсайта (foresight), объединяющей ряд исследовательских и управленческих мероприятий, направленных на прогнозирование и конструирование будущего на основе сочетания объективного анализа и субъективных предположений.

Проект длился в течение трех месяцев. В первый день форсайта его участники классифицировали тренды, влияющие на будущее рынка виртуальных активов в Украине. Вторым этапом форсайта был онлайн-опрос, основная цель которого заключалась в проверке гипотез, выдвинутых на первой оффлайн-сессии. В опросе участвовали 100 человек. В течение июня запланированы публикация итогового отчета форсайтных исследований «Виртуальные активы 2030» и презентация детализированной дорожной карты развития новой индустрии в Украине.

Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Швейцарии в Украине, украинский криптостартапа Trustee Wallet и международной криптокомпании Binance.

Форсайт объединил широкий круг профильных экспертов, среди которых блокчейн- и криптопредприниматели, народные депутаты, представители органов исполнительной власти, в частности Министерства цифровой трансформации Украины, Нацбанка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.

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