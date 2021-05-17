С начала года негативное сальдо внешней торговли Украины составило почти $1,05 миллиарда — Госстат

Внешнеторговый баланс Украины в январе — марте 2021 года сведен с дефицитом в $1,049 млрд, тогда как за аналогичный период 2020 года наблюдался дефицит в $246,6 млн. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Фото: zn.ua

За этот период импорт товаров и услуг в Украину увеличился на 12,9% - до $16,83 млрд, экспорт — на 7,6%, до $15,8 млрд.

Внешняя торговля товарами

В I квартале 2021 года экспорт товаров составил $13?706,7 млн, или 112,0% по сравнению с I кварталом прошлого года. Импорт товаров в этот же период достиг $15?021,8 млн, или 111,0%. Отрицательное сальдо составило $1315,1 млн (в I квартале 2020 года также было отрицательное — $1296,4 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в I квартале прошлого года — 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.

Внешняя торговля услугами

За январь — март текущего года экспорт услуг составил $2417,5 млн, или 85,6% по сравнению с I кварталом 2020 года. Импорт услуг был равен $1814,3 млн, или 131,6%. Положительное сальдо составило $603,2 млн (в I квартале минувшего года также было положительное — $1445,7 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,33 (в I квартале прошлого года — 2,05).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 203 стран мира.

Контекст

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно данным Госстата, внешнеторговый баланс Украины за январь — декабрь 2020 года был сведен с дефицитом $255,5 млн против $3,689 млрд по итогам 2019 года.

По данным Госстата, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в $3,633 млрд, что в 1,7 раза ниже дефицита 2018 года.