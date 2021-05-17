Интерпайп успешно разместил евробонды на сумму $300 миллионов

Интерпайп объявил об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году. Согласно пресс-релизу компании в четверг, 13 мая, листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года.

Интерпайп успешно разместил евробонды на сумму $300 миллионов
Фото: railinsider.com.ua

Что известно о выпуске

Ставка купона по еврооблигациям международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) «Интерпайп» составила 8,375% годовых.

Банками-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которые приходится 53% от общего количества заявок на размещение.

Заявки поступили почти от 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение.

Уточняется, что инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26% соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВСА составляет 5%.

Генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе отметил, что новый выпуск еврооблигаций — знаковое событие для компании, открывающее новую страницу в ее истории. «За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь Интерпайп успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса. В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил Интерпайп на протяжении последних лет», — констатировал СЕО.

Ранее

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям Interpipe Holdings plc на $300 млн, выпущенным под ставку 8,375% годовых, окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Контекст

  • Интерпайп — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и железнодорожных колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
  • В структуре компании пять промышленных активов: Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ), Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ), Интерпайп Нико-Тьюб, Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом Интерпайп Сталь.
  • Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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