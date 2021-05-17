Банки должны справиться с международными стандартами до конца года — НБУ

Национальный банк установил переходный период для обеспечения формирования и представления украинскими банками финансовой отчетности на основе таксономии по международным стандартам финансовой отчетности в едином электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 13 мая 2021 №.

Почему продлен срок

Нацбанк понимает, что представление финансовой отчетности по международным стандартам XBRL требует времени, опыта и постепенного внедрения. Поэтому банкам продлены сроки представления такой отчетности:

финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год;

промежуточной отчетности за I квартал 2021 года;

промежуточной отчетности за первое полугодие 2021 года;

промежуточной отчетности за девять месяцев 2021 года.

Составленная на основе таксономии финансовая отчетность по международным стандартам в едином электронном формате должна быть подана до 31 декабря 2021 года.

Национальный банк не будет применят к банкам мер воздействия в текущем году за нарушение сроков.

Постановление вступает в силу с 15 мая 2021 года и действует до 31 декабря текущего года.

Контекст

Таксономия финансовой отчетности — состав статей и показателей финансовой отчетности и ее элементов, подлежащих раскрытию, а также взаимосвязей между ними и другими элементами таксономии.