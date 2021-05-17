Приватбанк перечислил государству первый транш дивидендов за 2020 год

Приватбанк сообщил, что вчера, 14 мая, перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

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Напомним, в соответствии с согласованной Наблюдательным советом и утвержденной правительством годовой отчетностью за 2020 год Приватбанк должен направить на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли 2020 года.

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 года составила 24,3 млрд грн.