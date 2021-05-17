Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов

Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов

Группа "Метинвест" обнародовала основные показатели за 15 лет работы. Об этом сообщила компания на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы.

В частности, за 15 лет компания выплатила 165 миллиардов гривен налогов. Также на сайте указывается, что компания помогает генерировать 8% ВВП страны.

Как сообщалось ранее, "Метинвест" – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

При этом в первом полугодии 2021 года "Метинвест" заплатит налог на прибыль в размере 10,2 млрд гривень, что более чем 7 раз выше чем в прошлом. Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза.

"Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", – сообщили в компании.

В начале пандемии COVID 19 "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в местные бюджеты подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.



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