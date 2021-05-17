ВВП Украины в I квартале снизился на 2% в годовом измерении

В I квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт по сравнению с I кварталом 2020-го уменьшился на 2%. Такую оперативную оценку ВВП обнародовал Госстат.

ВВП Украины в I квартале снизился на 2% в годовом измерении
Фото: glavcom.ua

В то же время отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный валовой внутренний продукт в 1 квартале этого года уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

Министерство развития экономики ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,1%, а на 2022-й прогнозирует рост на уровне 3,7%.

Нацбанк оценивал падение ВВП Украины в первом квартале текущего года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом — соответственно 4,2% и 3,6%.

Контекст

В 2020 году реальный ВВП по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4%. В первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом — замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.

Номинальный ВВП составил 4194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 100,5 тыс грн.

В 2019 году реальный ВВП вырос на 3,2%, в 2018-м — на 3,4%, в 2017 году — на 2,5%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работыНаблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Блок рекламы


Похожие новости
В I квартале ВВП Украины снизился на 2%В I квартале ВВП Украины снизился на 2%
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕСМеталлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
Морские порты Украины обработали на 19,6% меньше грузовМорские порты Украины обработали на 19,6% меньше грузов
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Импорт арматурной проволоки из Украины наносит ущерб производителям СШАИмпорт арматурной проволоки из Украины наносит ущерб производителям США
АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в странеАЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране
Какие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м кварталеКакие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м квартале
В 1-м квартале больше всех в ОВГЗ вложились банки ТигипкоВ 1-м квартале больше всех в ОВГЗ вложились банки Тигипко
Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%Международные резервы Украины за месяц выросли на 3,6%
Госдолг Украины уменьшился на 39 млрд грнГосдолг Украины уменьшился на 39 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости