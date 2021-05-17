ВВП Украины в I квартале снизился на 2% в годовом измерении

В I квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт по сравнению с I кварталом 2020-го уменьшился на 2%. Такую оперативную оценку ВВП обнародовал Госстат.

Фото: glavcom.ua

В то же время отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный валовой внутренний продукт в 1 квартале этого года уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

Министерство развития экономики ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,1%, а на 2022-й прогнозирует рост на уровне 3,7%.

Нацбанк оценивал падение ВВП Украины в первом квартале текущего года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом — соответственно 4,2% и 3,6%.

Контекст

В 2020 году реальный ВВП по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4%. В первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом — замедлился до 3,5% и 0,5% соответственно.

Номинальный ВВП составил 4194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 100,5 тыс грн.