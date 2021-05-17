Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству

Банк Англии, центральный банк Соединенного Королевства, сегодня объявил свое решение признать процедуру bail-in, проведенную во время национализации Приватбанка, соответствующей законодательству. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству
Фото: lb.ua

Что это значит

«В соответствии с разделом 89H Банк Англии решил признать bail-in Приватбанка, и Казначейство Ее Величества одобрило это решение», — говорится в сообщении Банка Англии в пятницу, 14 мая.

В частности, решение Банка Англии принято по применению процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc Приватбанка в сумме $595 млн.

UK SPV — канал финансирования Приватбанка, зарегистрированный в Великобритании.

В сообщении британских финансистов указано, что такое признание дает право рассматривать проведенную операцию как bail-in согласно английскому законодательству, но при этом не влияет на депозиты в британских банках.

«Национализация Приватбанка осуществлялась в рамках надежной юридической процедуры, которая полностью соответствует законодательству Украины и международным стандартам. В ближайшие месяцы мы с моей командой будем продолжать работать над повышением подотчетности и прозрачности в секторе финансовых услуг Украины», — подчеркнул глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Контекст

Приватбанк, национализированный государством в декабре 2016 года, является крупнейшим коммерческим банком в Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объемом налогов, уплаченных в государственный бюджет. Он был национализирован после серьезных обвинений в широкомасштабном мошенничестве и непрофессиональном управлении.

Bail-in — инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка понадобятся государственные средства.

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