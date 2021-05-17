Впервые украинские суверенные евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже (видео)

14 мая состоялась виртуальная церемония допуска к торгам новых восьмилетних еврооблигаций Украины на сумму $1,25 млрд. Об этом сообщило в фейсбуке Министерство финансов совместно с Лондонской фондовой биржей.

Впервые украинские суверенные евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже (видео)
Фото: epravda.com.ua

Краткие тезисы церемонии

Председатель правления Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт поздравила Украину с размещением такого важного для Украины выпуска еврооблигаций и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Она отметила, что «они рады видеть Украину на международных рынках и продолжают помогать европейским развивающимся странам привлекать средства и финансировать восстановление экономики».

Кроме того, госпожа Хоггетт несколько затронула дальнейшие планы, которые будут касаться определенных IPO, по которым британские и украинские специалисты смогут наладить плодотворное сотрудничество. «Это очень важно для нас сейчас», — подчеркнула она.

Только что назначенный посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко заверил, что такое сотрудничество, начатое правительствами Великобритании и Украины, уже начало воплощаться. Кроме размещения украинских евробондов, «недавно подписаны соглашения, которые позволяют нам называть себя стратегическими партнерами, а также соглашение о свободной торговле», — добавил Пристайко.

Украинский посол от имени правительства пригласил председателя правления Лондонской фондовой биржи в Киев, а также озвучил насущные планы — приезд в Лондон представителей украинских компаний с целью переговоров с инвесторами. «Несмотря на все трудности, через которые мы сейчас проходим, мы верим, что плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество у нас впереди. Мы планируем обсудить вопрос зеленого сектора, экологически чистых технологий, ІТ, которое является, пожалуй, пока самой сильной сферой в Украине», — заверил Пристайко.

«Быть активным и надежным партнером на международных финансовых рынках является одним из основных приоритетов Министерства финансов Украины, — подытожил торжественное событие министр финансов Сергей Марченко. — Этот выпуск еврооблигаций демонстрирует поддержку Украины со стороны глобального инвестиционного сообщества во времена нестабильности».

Контекст

  • Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность бондов составила 6,875%.
  • Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд.
  • Наибольший спрос на украинские евробонды — со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.

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