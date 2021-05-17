За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов

По итогам прошлого года сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн. В прошлом феврале предприятия задолжали государству 118 млрд грн. Сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, в своем пресс-релизе.

Фото: porada.zp.ua

В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд грн) входят 78 млрд грн долга на национальном уровне и 14 млрд грн — на местном.

В декабре свой долг погасила Укрнафта. В последние годы это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания задолжала государству 15,3 млрд грн. Сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн и она оставила топ-10 крупнейших должников.

Топ-10 крупнейших неплательщиков налогов

Название Сумма долга, млрд грн ООО «Триолан.Мани» 3,766 ООО «Парком Транс» 2,05 ЧАО «Росава» 1,29 ООО «Финансовая компания «Тандем-Финанс» 1,19 ГП «Селидовуголь» 1,14 ООО «Днипроолия» 1,09 ООО «Военторг» 0,992 ГП «Угольная компания «Краснолиманская» 0,945 ПАО «Креатив» 0,868 ГП «Макеевуголь» 0,790