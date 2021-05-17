За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов
По итогам прошлого года сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн. В прошлом феврале предприятия задолжали государству 118 млрд грн. Сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, в своем пресс-релизе.
В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд грн) входят 78 млрд грн долга на национальном уровне и 14 млрд грн — на местном.
В декабре свой долг погасила Укрнафта. В последние годы это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания задолжала государству 15,3 млрд грн. Сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн и она оставила топ-10 крупнейших должников.
Топ-10 крупнейших неплательщиков налогов
|Название
|Сумма долга, млрд грн
|ООО «Триолан.Мани»
|3,766
|ООО «Парком Транс»
|2,05
|ЧАО «Росава»
|1,29
|ООО «Финансовая компания «Тандем-Финанс»
|1,19
|ГП «Селидовуголь»
|1,14
|ООО «Днипроолия»
|1,09
|ООО «Военторг»
|0,992
|ГП «Угольная компания «Краснолиманская»
|0,945
|ПАО «Креатив»
|0,868
|ГП «Макеевуголь»
|0,790
Наибольшее количество задолженностей за налоги — у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.