За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов

По итогам прошлого года сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн. В прошлом феврале предприятия задолжали государству 118 млрд грн. Сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, в своем пресс-релизе.

За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов
Фото: porada.zp.ua

В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд грн) входят 78 млрд грн долга на национальном уровне и 14 млрд грн — на местном.

В декабре свой долг погасила Укрнафта. В последние годы это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания задолжала государству 15,3 млрд грн. Сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн и она оставила топ-10 крупнейших должников.

Топ-10 крупнейших неплательщиков налогов

Название Сумма долга, млрд грн
ООО «Триолан.Мани» 3,766
ООО «Парком Транс» 2,05
ЧАО «Росава» 1,29
ООО «Финансовая компания «Тандем-Финанс» 1,19
ГП «Селидовуголь» 1,14
ООО «Днипроолия» 1,09
ООО «Военторг» 0,992
ГП «Угольная компания «Краснолиманская» 0,945
ПАО «Креатив» 0,868
ГП «Макеевуголь» 0,790

Наибольшее количество задолженностей за налоги — у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

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