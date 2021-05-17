Ряд сетей АЗС приостановили продажу премиального топлива

Ряд сетей АЗС приостановили продажу премиального топлива

Автозаправочные сети WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива в связи с введением государственного регулирования цен на бензин и топливо. Об этом сообщили пресс-службы компаний в Facebook, пишет БизнесЦензор.

"С 15 мая, в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", – говорится в сообщении ОККО.

"В связи с обнародованием проектом постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang", – отметили в WOG.

Аналогичное решение приняли в SOCAR. Как отмечается в сообщении пресс-службы в Facebook, 15 мая компания откорректировала цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений.

"В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения разъяснений регулятора", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает "Фокус", от продажи премиального топлива временно отказались и в компании KLO.

Напомним, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей АЗС устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду. Обнародование Минэкономики средних цен одного литра ДТ и бензина будет проходить ежемесячно 3,13 и 23 числа.


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