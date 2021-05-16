Государственное регулирование цен не распространяется на "премиальное" топливо, - Минэкономразвития

Государственное регулирование цен на нефтепродукты распространяется только на бензин А-92 и А-95, а также дизтопливо.

"Брендовое премиальное" топливо не подпадает под установку максимальной торговой надбавки, введенной Кабмином.

Соответствующее разъяснение в Facebook обнародовала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В министерстве отметили, что государственное регулирование цен на нефтепродукты, введенное на время карантина, распространяется только на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагаемое на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее", - сообщили в министерстве.

Напомним, Кабинет министров на заседании 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты. Документ предусматривает, что на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

В связи с этим решением некоторые сети АЗС объявили о прекращении продажи нефтепродуктов премиального сегмента из-за убыточности.