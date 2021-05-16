В Беларуси установили плату за пересечение границы с Украиной

Сбор с 1 июня будут требовать в Гомельской области.

В Беларуси установили плату за пересечение границы с Украиной

В двух областях Беларуси с 1 июня будут требовать сбор за пересечение транспортными средствами границы при выезде из страны.

Об этом говорится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Плату будут собирать в Гомельской области, которая граничит с Украиной и Россией, и в Гродненской, что граничит с Польшей и Литвой.

Плату вводят для борьбы с распространением коронавируса.

Сумма сбора составляет 29 белорусских рублей (более 317 грн) и не зависит от количества пассажиров в автомобиле.

От уплаты сбора, в частности, освобождаются водители, которые направляются на похороны членов семьи и близких родственников, и сопровождающие умерших для захоронения, инвалиды I и II групп, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и белорусы, которые едут лечиться в санатории.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работыНаблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточкиКабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки
Компании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юаняхКомпании КНР начинают платить сотрудникам зарплату в цифровых юанях
Украина ввела 35% -ную спецпошлину на автобусы и грузовики из БеларусиУкраина ввела 35% -ную спецпошлину на автобусы и грузовики из Беларуси
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и БеларусиУкраина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
ЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендовЗЗФ решил не тратиться на выплату дивидендов
В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсийВ Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий
Liberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковкиLiberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковки
Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную платуЦена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и БеларусиУкраина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и БеларусиУкраина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости