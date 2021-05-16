В Беларуси установили плату за пересечение границы с Украиной

Сбор с 1 июня будут требовать в Гомельской области.

В двух областях Беларуси с 1 июня будут требовать сбор за пересечение транспортными средствами границы при выезде из страны.

Об этом говорится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Плату будут собирать в Гомельской области, которая граничит с Украиной и Россией , и в Гродненской, что граничит с Польшей и Литвой.

Плату вводят для борьбы с распространением коронавируса.

Сумма сбора составляет 29 белорусских рублей (более 317 грн) и не зависит от количества пассажиров в автомобиле.

От уплаты сбора, в частности, освобождаются водители, которые направляются на похороны членов семьи и близких родственников, и сопровождающие умерших для захоронения, инвалиды I и II групп, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и белорусы, которые едут лечиться в санатории.