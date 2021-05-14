Личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях

Ни на одном из них он не работал.

Личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Следователи Нацполиции разоблачили водителя руководителя Национальной академии аграрных наук Украины, который одновременно получал зарплату на шести госпредприятиях, однако фактически не выполнял функций по должностям.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что личный водитель руководителя НААН был одновременно трудоустроен в шести государственных предприятиях (структурных подразделениях НААН), где ему начисляли заработную плату. При этом, получая зарплату в бюджетных учреждениях, фигурант фактически выполнял функции личного водителя руководителя НААН и не выполнял никаких функций в указанных государственных предприятиях", - говорится в сообщении.

Сегодня, 14 мая, в четырех регионах Украины (Киевская, Винницкая, Днепропетровская и Херсонская области) были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы относительно трудоустройства указанного работника, начисления и выплаты ему заработной платы.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, в конце ноября 2019 года правоохранители изобличили руководство НААН и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды. Полицейские зафиксировали растрату земельных угодий, находившихся в ведении учреждений НААН Украины. За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.

В декабре прошлого года президента НААН заподозрили в получении взятки. Отмечалось, что он получил в пользование автомобиль за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу материалов по этому вопросу на рассмотрение президиума НААН.

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