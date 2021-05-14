Личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях

Ни на одном из них он не работал.

Следователи Нацполиции разоблачили водителя руководителя Национальной академии аграрных наук Украины, который одновременно получал зарплату на шести госпредприятиях, однако фактически не выполнял функций по должностям.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что личный водитель руководителя НААН был одновременно трудоустроен в шести государственных предприятиях (структурных подразделениях НААН), где ему начисляли заработную плату. При этом, получая зарплату в бюджетных учреждениях, фигурант фактически выполнял функции личного водителя руководителя НААН и не выполнял никаких функций в указанных государственных предприятиях", - говорится в сообщении.

Сегодня, 14 мая, в четырех регионах Украины (Киевская, Винницкая, Днепропетровская и Херсонская области) были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы относительно трудоустройства указанного работника, начисления и выплаты ему заработной платы.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, в конце ноября 2019 года правоохранители изобличили руководство НААН и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды. Полицейские зафиксировали растрату земельных угодий, находившихся в ведении учреждений НААН Украины. За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.

В декабре прошлого года президента НААН заподозрили в получении взятки. Отмечалось, что он получил в пользование автомобиль за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу материалов по этому вопросу на рассмотрение президиума НААН.