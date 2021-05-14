ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн

ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн

Государственный "ПриватБанк" 14 мая перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн.

В частности, 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 3,65 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Напомним, Кабинет министров установил для "ПриватБанка" размер дивидендов на уровне 80% чистой прибыли, для "Ощадбанка" – на уровне 30%, для остальных госкомпаний – 50%.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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