Объявлен конкурс на должность директора "Мистецького арсеналу" в Киеве

К участию приглашаются лица с высшим образованием и опытом работы на руководящих должностях.

Государственное управление делами объявило конкурс на должность генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал.

Об этом сообщила пресс-служба Госуправления делами.

Отмечается, что конкурс на должность директора объявлен именно сегодня, 14 мая, согласно Закону "О культуре" - за два месяца до завершения каденции действующей руководительницы учреждения Олеси Островской-Лютой. Новый конкурс продлится не более двух месяцев со дня объявления.

К участию приглашаются лица, имеющие высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет и опыт работы на руководящих должностях в других сферах не менее трех лет, владеющие государственным языком.

Кандидаты должны собрать следующие документы: заявление об участии в конкурсном отборе, согласие на обработку персональных данных, автобиография, информация о гражданстве, трудовой деятельности, месте работы, общественной работе (в том числе на выборных должностях), контактный номер телефона и адрес электронной почты или другого средства связи, сведения о наличии или отсутствии судимости, копия документа, удостоверяющего личность, копия документа о высшем образовании, два рекомендательных письма, мотивационное письмо и другие документы по усмотрению претендента.

Напомним, в конце 2019 года государство урезало бюджет "Мистецькому арсеналу" на 30%.