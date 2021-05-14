Кабмин принял регулирование цен на нефтепродукты

Правительство ограничило торговую надбавку на бензин и дизельное топливо на период карантина.

Кабинет министров на заседании 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты.

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении LB.ua.

Согласно изменениям в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Производить расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее третьего числа каждого месяца. Министерство должно публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до пятого числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензина - 30,22 грн/л.

Ранее Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром. Согласно правительственному постановлению, повышение цен на горючее подлежит предварительному декларированию.