ГФС наводит порядок в публичных финансах города, проведен 31 обыск, - Мельник

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры за последние дни провели 31 обыск на коммунальных предприятиях столицы и у их подрядных компаний.

Следственные действия осуществляется в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблению полномочиями. Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первичной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом. Об этом сообщил в Facebook глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник. По результатам проведенных процессуальных мер вручено 11 сообщений о подозрении.

"Обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без искоренения противоправных схем с присвоением публичных финансов столицы, которая является крупнейшим генератором валового национального дохода Украины. Уверен, что именно Киев должен задавать тренды в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, масштабируя этот опыт на регионы нашей страны. Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет дана соответствующая правовая квалификация", - заявил глава ГФС.

Напомним, что вчера обыски ГФС состоялись на КП "Киевский метрополитен". Они проведены по делу об уклонении от уплаты налогов на 9 млн грн при строительстве метро на Виноградарь. Также ГФС пришла с обысками в помещение КП "Киевпастранс" и подрядчика.

Мэр города Виталий Кличко назвал массированные следственные действия давлением и заявил, что знает, что послужило этому причиной.