В I квартале ВВП Украины снизился на 2%

В I квартале ВВП Украины снизился на 2%

В январе-марте 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП), по оперативным данным, уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 4-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Нацбанк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%.

Напомнил, в 2020 году реальный валовой внутренний продукт уменьшился на 4% по сравнению с 2019 годом.



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