АМКУ разрешит "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский меткомбинат на определенных условиях

Чтобы избежать потенциального негативного влияния на на рынке, Metinvest B.V. возьмет на себя ряд обязательств.

Антимонопольный комитет Украины готов удовлетворить заявку материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" - Metinvest B.V. - на приобретение в собственность имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

В то же время, чтобы избежать потенциального негативного влияния на конкуренцию на рынке товарного чугуна, Metinvest B.V. возьмет на себя ряд обязательств.

Так, Metinvest B.V. в течение трех лет должен:

1. Не допускать необоснованного отказа от реализации чушкового товарного чугуна субъектам хозяйствования, которые не связаны на момент совершения концентрации отношениями контроля с Metinvest B.V., а именно при наличии запросов обеспечивать реализацию чугуна в общем объеме не менее 12 тыс. тонн ежегодно.

2. При реализации чушкового товарного чугуна субъектам хозяйствования, которые не связаны с Metinvest B.V., применять рыночные цены.

3. Предоставлять АМКУ информацию об объемах поставок на украинский рынок чушкового товарного чугуна производства Metinvest B.V., в натуральном и стоимостном выражении, с указанием потребителей и цен реализации.

Для принятия окончательного решения АМКУ собирает отзывы от других участников рынка до 15 мая.

Ранее, 14 мая, в "Метинвесте" заявили, что считают необоснованными требования АМКУ к приобретению "Днепровского металлургического комбината". Также отмечается, что заявка на участие в торгах была направлена в АМКУ еще в прошлом году.

АМКУ начал рассматривать заявку на приобретение "Днепровского металлургического комбината" 10 февраля. Ранее Комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в состав корпорации ИСД, а в 2017-2020 годы находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Напомним, в июле 2019 года "Днепровский металлургический комбинат" начал восстанавливать работу после простоя.