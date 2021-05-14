НБУ выпустил гривневую монету в дизайне 2004 года из золота

Национальный банк Украины 17 мая вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривна". Она воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной князю Киевскому Владимиру Великому.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

В то же время монета имеет отдельные отличия от оборотной монеты "Владимир Великий". Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки - "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, диаметр - 25,0 мм, гурт монеты - гладкий.

Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук.

На аверсе памятной монеты "1 гривна" вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: Украина/Национальный банк номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала), надпись Глава и подпись В.С. Стельмаха, который возглавлял НБУ в 2010 году (справа от номинала), ГРИВНА (под номиналом полукругом) внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы - год чеканки 2010.

На реверсе монеты размещено изображение князя Владимира Великого, держащего в правой руке крест, а в левой - макет Десятинной церкви, и надпись "Владимир Великий" (вверху полукругом). Художник и скульптор - Владимир Демьяненко.

Учитывая вероятность повышенного спроса на памятную монету "1 гривна", НБУ планирует начать ее реализацию на электронных аукционах. Это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц.

Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты состоится в день ее введения в оборот - 17 мая 2021 года. Его планируют провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

На торги будет предложено 50 штук памятных монет "1 гривна" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте).

Напомним, в мае прошлого года НБУ выпустил сувенирную банкноту из серебра, воспроизводящую дизайн банкноты гривны номиналом 1 тыс. грн образца 2019 года.