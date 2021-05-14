АМКУ разрешил PGNiG купить 50% Карпатгазвыдобування

АМКУ разрешил PGNiG купить 50% Карпатгазвыдобування

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение польской компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Карпатгазвыдобування".

Соответствующее решение было принято на заседании АМКУ 13 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская область).

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работыНаблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ приостановил госфинансирование аэродрома в ДнепреАМКУ приостановил госфинансирование аэродрома в Днепре
АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля на 775 млн грнАМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля на 775 млн грн
Суд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУСуд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУ
Итальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в странеИтальянская Marcegaglia хочет купить крупнейшего производителя нержавейки в стране
АМКУ открыл дело против Приватбанка и Ощадбанка за монополизм на рынке эквайрингаАМКУ открыл дело против Приватбанка и Ощадбанка за монополизм на рынке эквайринга
Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИУруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ
АМКУ выступил против законодательного регулирования интерчейнджаАМКУ выступил против законодательного регулирования интерчейнджа
"Нафтогаз" пожаловался в АМКУ на "компанию-клона""Нафтогаз" пожаловался в АМКУ на "компанию-клона"
Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
АМКУ рекомендовал цементникам не повышать ценыАМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены
Последние новости
Подгружаем последние новости