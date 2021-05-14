НБУ в июле запустит реестр коллекторских компаний

Компаниям, которые не зарегистрируются, нельзя будет работать после 14 октября.

НБУ в июле запустит реестр коллекторских компаний
Фото: job-sbu.org

Национальный банк в июле 2021 г. запустит реестр коллекторских компаний. Фирмы, которые не подадут документы на включение в него, не смогут работать после 14 октября.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Реестр создается по требованию "антиколлекторского" закона, вступившего в силу 14 апреля и который вступит в действие 14 июля.

Закон требует, чтобы все коллекторские компании, которые хотят иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, зарегистрировались в Реестре коллекторских компаний Национального банка. После запуска реестра коллекторские компании будут иметь месяц - до 13 августа - для подачи пакета документов в НБУ.

Компаниям, которые не зарегистрируются, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться неправомочным.

Кредиторы, которые не являются финансовыми учреждениями, имеющими право предоставлять кредиты или услуги по факторингу, будут обязаны прекратить самостоятельное урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам и привлечь коллекторскую компанию.

Напомним, что законопроект запрещает коллекторам:

  • совершать действия, посягающие на права, свободу и собственность должника, а также такие, которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, использовать угрозы, шантаж, осуществлять незаконные или неправомерные действия и/или оскорблять личное достоинство потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя и/или других лиц;
  • вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят для потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя в случае невыполнения условий договора;
  • по собственной инициативе взаимодействовать с должником в период с 20 часов до 8:00;
  • взаимодействовать с должником в общей сложности более двух раз в сутки, кроме случаев его согласия на взаимодействие чаще. При этом взаимодействие с помощью средств связи считается состоявшимся, если в результате такого взаимодействия лицу передана информация о размере просроченной задолженности (размере кредита, процентах за пользование кредитом, комиссии и других платежах, связанных с получением, обслуживанием и возвратом кредита), размер неустойки и других платежей, взимаемых при неисполнении обязательства по договору или закону;
  • скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется уведомление должнику, о почтовом адресе или адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, или об отправителе почтового или электронного сообщения;
  • использовать функцию (сервис) автоматического дозвона до потребителя в течение более 60 минут в сутки
  • использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу, а также размещать на конвертах или сообщениях сведения, прямо или косвенно указывающие на наличие задолженности, использовать надписи «исполнительный документ», «решение о взыскании», «уведомление о выселении» и т.д., а также использовать названия органов государственной власти и лиц, осуществляющих полномочия в сфере принудительного исполнения решений (государственные исполнители, частные исполнители и т.д.) любым образом сообщать третьим лицам о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с третьими лицами таким образом, что последним станет или может стать известна информация о задолженности потребителя
  • требовать от близких лиц должника принять на себя обязательства по просроченной задолженности, если иное не предусмотрено договором или законом;
  • требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или договором;
  • по собственной инициативе любым образом взаимодействовать с потребителем, если он письменно путем предоставления всех подтверждающих и надлежащих образом оформленных документов сообщил, что его интересы при урегулировании просроченной задолженности представляет его представитель.

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