НБУ в июле запустит реестр коллекторских компаний

Компаниям, которые не зарегистрируются, нельзя будет работать после 14 октября.

Национальный банк в июле 2021 г. запустит реестр коллекторских компаний. Фирмы, которые не подадут документы на включение в него, не смогут работать после 14 октября.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Реестр создается по требованию "антиколлекторского" закона, вступившего в силу 14 апреля и который вступит в действие 14 июля.

Закон требует, чтобы все коллекторские компании, которые хотят иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, зарегистрировались в Реестре коллекторских компаний Национального банка. После запуска реестра коллекторские компании будут иметь месяц - до 13 августа - для подачи пакета документов в НБУ.

Компаниям, которые не зарегистрируются, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться неправомочным.

Кредиторы, которые не являются финансовыми учреждениями, имеющими право предоставлять кредиты или услуги по факторингу, будут обязаны прекратить самостоятельное урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам и привлечь коллекторскую компанию.

Напомним, что законопроект запрещает коллекторам: