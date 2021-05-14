В Китае растет выплавка стали

За первую декаду месяца (1-10 мая 2021 года) крупные и средние металлургические предприятия КНР , входящие в China Iron and Steel Association, произвели 24,177 млн. тонн нерафинированной стали и 22,922 млн. тонн готового проката.



Среднесуточный объём выплавки стали за данный период составил 2,4178 млн. тонн - на 0,75% больше к предыдущей декаде и на 17,84% в годовом исчислении.



Для сравнения, в конце апреля металлурги CISA выплавляли в среднем по 2,3998 млн. тонн стали за день. Рост к середине месяца (11-20 апреля) составил 3,25%.



В целом, по данным Mysteel Global, среднесуточное производство нерафинированной по всему Китаю составляло в начале мая 3,13 млн. тонн, что превышает показатели предыдущей декады на 0,4% и больше в годовом соотношении на 14,8%.



Запасы готового проката у предприятий CISA по состоянию на 10 мая оценивались в 14,6838 млн. тонн, что на 1,27 млн. тонн или 9,47% больше объёма, зафиксированного 30 апреля, сообщает SteelOrbis.