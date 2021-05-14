Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков-банкротов на почти 1,8 миллиарда
В течение текущей недели (11?14.05.21) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1?750,40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фото: stockworld.com.ua
Что продают
Из указанной суммы 1?750,40 млн грн выставлены на продажу:
права требования по выданным банками кредитам — на сумму 1?073?340?000 грн;
недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 626,37 млн грн;
дебиторская задолженность перед банками — за 50,69 млн грн.
Среди лотов — кредитные портфели и имущественные права, квартиры в Николаеве и Харькове, нежилые помещения и недвижимое имущество в Киеве, земельные участки в столичном пригороде и Одесской области, гостиницы, автомобили, предметы нумизматики и фалеристики.
Кто продает
На этой неделе на продажу выставлены активы:
банка «Финансовая инициатива» — на общую сумму 390,48 млн грн;