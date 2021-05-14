Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков-банкротов на почти 1,8 миллиарда

В течение текущей недели (11?14.05.21) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1?750,40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: stockworld.com.ua

Что продают

Из указанной суммы 1?750,40 млн грн выставлены на продажу:

права требования по выданным банками кредитам — на сумму 1?073?340?000 грн;

недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 626,37 млн грн;

дебиторская задолженность перед банками — за 50,69 млн грн.

Среди лотов — кредитные портфели и имущественные права, квартиры в Николаеве и Харькове, нежилые помещения и недвижимое имущество в Киеве , земельные участки в столичном пригороде и Одесской области, гостиницы, автомобили, предметы нумизматики и фалеристики.

Кто продает

На этой неделе на продажу выставлены активы:

банка «Финансовая инициатива» — на общую сумму 390,48 млн грн;

Мисто Банка — на общую сумму 385,33 млн грн;

банка «Финансы и Кредит» — на общую сумму 332,72 млн грн;

банка «Аркада» — на общую сумму 179,28 млн грн;

Диамантбанка — на общую сумму 124,93 млн грн;

банка «Премиум» — на общую сумму 115,19 млн грн;

ВТБ Банка — на общую сумму 74,98 млн грн;

банка «Капитал» — на общую сумму 62,42 млн грн;

Родовид Банка — на общую сумму 57,70 млн грн;

Златобанка — на общую сумму 24,83 млн грн;

Дельта Банка — на общую сумму 1,21 млн грн.

Кроме того, в течение недели планируется продажа активов банков «Камбио» и «Союз».