Украина и Франция подписали четыре соглашения на более 1,3 миллиарда евро

Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. Со стороны Франции документы подписывал министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэр, сообщает пресс-служба Кабмина.

Украина и Франция подписали четыре соглашения на более 1,3 миллиарда евро
Фото: kmu.gov.ua

Какие проекты будут реализовываться

Подписанные договоры предусматривают реализацию таких проектов:

  • поставки 130 электротяг компанией Alstom на сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%;
  • поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях;
  • проект улучшения водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро, благодаря чему доступ к воде получат жители 20 городов и сел;
  • проект улучшения водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро, реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины для более 25% ее жителей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что позволит создать тысячи новых рабочих мест.

Как уточнил французский концерн Alstom, подписанное соглашение на сумму 900 млн евро позволит поставить 130 большегрузных электротяги для Укрзализныци. В сообщении компании отмечается, что для проекта такого масштаба нужно привлечь ряд французских заводов Alstom, в частности в Белфорте, где находится глобальный центр передового опыта локомотивов Alstom, а также Орна, Тарбе, Ле Крезо и Вийорбани.

Ранее

Кабинет Министров Украины 17 февраля этого года принял решение о полномочиях Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) на осуществление сопровождения инвесторов при подготовке и реализации проектов со значительными инвестициями в Украине — более 20 млн евро.

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