Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%

С понедельника, 17 мая, стартует новый проект социальной ипотеки для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил председатель правления Госмолодежьжилье Сергей Комнатный на Втором ипотечном форуме.

Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%

Что предусматривает программа

По словам Сергея Комнатного, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству совместно с немецким банком KfW запускает новый проект по кредитованию внутренне перемещенных лиц. На его реализацию правительство Германии выделило финансирование в объеме 25,5 млн евро.

За счет этих средств будут предоставлены кредиты внутренне перемещенным лицам на удобных для них условиях:

  • первый взнос по кредиту — 6% от стоимости жилья;
  • срок кредитования — 20 лет;
  • процентная ставка — 3% годовых.

«Самое главное, что средства, которые будут поступать от заемщиков, не нужно возвращать немецкой стороне. Они будут направлены на новые кредиты. То есть нам предоставляют ресурс почти 900 млн грн оборотных средств для кредитования внутренне перемещенных лиц», — подчеркнул председатель правления Держмолодьжитла.

Планируется, что в первый год реализации проекта жильем удастся обеспечить около 1 тыс. семей.

Сколько в очереди на льготное жилье

По словам Сергея Комнатного, всего в реестрах Госмолодежьжилья сегодня находится более 60 тыс. семей, относящихся к социально незащищенным категориям. Это прежде всего внутренне перемещенные лица, участники АТО, молодежь, медицинские работники.

Последние два года для учреждения были непростыми, отметил глава Госмолодежьжилье. Из-за уменьшения финансирования основных государственных жилищных программ обеспечить жильем удалось только более 2 тыс. украинских семей, относящихся к социально незащищенным категориям.

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