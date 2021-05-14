Экс-директор предприятия КГГА получил подозрение в растрате на ремонте в "Сяйво книги"

Национальная полиция и прокуратура сообщили бывшему директору КП "Городской магазин" о подозрении в растрате 620 тысяч гривен (ч. 4 ст. 191 УК Украины) во время ремонта в книжном магазине "Сяйво книги".

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что коммунальным предприятием «Городской магазин» была проведена процедура закупки по реставрации помещения в жилом доме - памятнике архитектуры, градостроительства, истории местного значения, в котором более полувека находится книжный магазин «Сяйво книги». В дальнейшем подозреваемый , находясь в должности директора КП «Городской магазин», с целью завладения бюджетными средствами подписал акты приемки выполненных строительных работ и акт стоимости оборудования, точно зная о том, что такое оборудование не смонтировано, а работы, указанные в актах, не выполнены в полном объеме" , - говорится в сообщении.

Сумма растраты установлена по результатам судебной строительно-технической экспертизы.

Напомним, что в 2019 году КП "Городской магазин" провело тендер на реконструкцию нежилого помещения на улице Большая Васильковская, 6, где находится "Сяйво книги". Его следствием стало открытие муниципального кафе "Сияние кофе" в подвальном помещение магазина.

С 2016 до 2020 года директором КП "Городской магазин" был Андрей Андрущенко.