ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"

Следственные действия проводятся в деле об уклонении от уплаты налогов на 9 млн грн при строительстве метро на Виноградарь.

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен".

Об этом информирует пресс-служба ГФС.

Следственные действия проводят с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По версии следствия, подчиненное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП "Киевский Метрополитен", заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

В КП "Киевский Метрополитен" заявили, что предприятие открыто для проведения проверок и предоставления документации для проведения работ по строительству метро на Виноградарь в пределах законодательных полномочий соответствующих структур.

"Вместе с тем сообщаем, что юридические лица не несут ответственности за деятельность третьих лиц. Однозначно поддерживаем нулевую толерантность к коррупции и готовы к совместной работе с Киевской городской прокуратурой и с ГУ ГФС в г. Киеве ", - сказано в заявлении предприятия.

Напомним, что обыски прошли в "Киевзеленстроей", в КП "Спецжилфонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сегодня сообщила, что депутаты Киевгорсовета совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

По данным Киевской городской прокуратуры, о подозрении объявлено 11 лицам.

Также сегодня ГФС пришла с обысками в помещения КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия.