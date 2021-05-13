ГФС пришла с обысками в помещения КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

Следственные действия проводят по делу о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе.

Государственная фискальная служба Украины в рамках расследования по делу о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева , осуществляет обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия.

Об этом информирует пресс-служба ГФС.

"По версии следствия, должностные лица КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киев . Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия проходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов", - отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

По материалам ГУ ДФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 (уклонение от уплаты налогов, сборов, которые привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Напомним, что обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сегодня сообщила, что депутаты Киевгорсовета совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

По данным Киевской городской прокуратуры, о подозрении объявлено 11 лицам.