Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"

Речь идет об уклонении от уплаты налогов на 20 млн грн.

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве проводит обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост" и в офисных помещениях подрядных предприятий.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту мостов на сумму более 20 млн гривень, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, два частных общества в течение 2019-2020 годов по заказу КП "Киевавтодормост" осуществляли работы по строительству и реконструкции мостов в Киеве , в том числе мостов на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы и Индустриального моста.

При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КП, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"13 мая 2021 года на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 ((уклонение от уплаты налогов, сборов, которые привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Напомним, что обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжилфонд", "Киевский метрополитен", "Киевпасстранс", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете".