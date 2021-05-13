Госгеокадастр выставляет на торги территории Изумрудной сети и природно-заповедного фонда, - народный депутат

Более половины всех территорий, которые были выставлены на торги, охраняются в соответствии с резолюцией 4 Бернской конвенции.

Госгеокадастр выставляет на торги территории Изумрудной сети и природно-заповедного фонда. Сейчас на торги выставлено 20 утвержденных территорий Изумрудной сети общей площадью 375,4 га, что составляет почти 17% от всех выставленных на торги территорий.

Об этом заявила народный депутат Юлия Овчинникова.

По ее словам, Украинская Природоохранная Группа - UNCG предоставила результаты анализа участков государственной собственности, включенных в перечень земельных участков, права на которые будут выставлены на земельные торги Главным управлением Госгеокадастра в Николаевской области.

Согласно результатам анализа, более половины всех территорий, которые были выставлены на торги, охраняются в Украине в соответствии с резолюцией 4 Бернской конвенции.

"Это естественные степи и долины рек. Подавляющее число этих территорий размещены на склонах более 5%, а следовательно их распашка запрещена в соответствии с Законом Украины "Об охране земель". Один из больших участков площадью 100 га - одна из крупнейших степных целин Регионального ландшафтного парка «Тилигульский». Кроме этого, на продажу выставлена почти половина площади ландшафтного заказника местного значения "Михайловский" - 40 га целиннонр участка степи", - пояснила депутат.

Также, по ее словам, со статусом "для ведения товарного сельскохозяйственного производства" на аукцион выставлены и 4 лесополосы.

Юлия Овчинникова считает такие действия Госгеокадастра недопустимыми и такими, которые ставят под угрозу выполнение Украиной международных обязательств по сохранению территорий Изумрудной сети.

По ее словам, завтра состоится совещание, на котором депутат, которая является одной из авторов законопроекта "О территориях Изумрудной сети" (№4461), планирует выступить против продажи Изумрудных территорий и земель природно-заповедного фонда и за недопущение нанесения вреда особенно ценным для биоразнообразия территориям.