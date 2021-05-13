Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.

Как сообщает MiningWeekly, экспорт железной руды Австралии достиг рекордных 14 млрд австр. долл. в марте этого года по сравнению с 9,2 млрд австр. долл., зафиксированными за тот же период прошлого года, как показали новые данные Австралийского статистического бюро.



Экспорт железной руды в январе этого года составил 12,4 млрд австр. долл. по сравнению с 7,3 млрд австр. долл. годом ранее и достиг 11,5 млрд в феврале по сравнению с 6,5 млрд в феврале прошлого года.



Ожидается, что выручка от добычи железной руды в Австралии достигнет рекордных 136 млрд австр. долл. в 2020/21 году благодаря более высоким ценам на железную руду.



