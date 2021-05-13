Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл

Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл

Украинская промышленная компания Интерпайп завершила размещение новых еврооблигаций на сумму 300 млн долл. со сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение.

Как сообщается, инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВиСА составляет 5%.

Банки-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

"Новый выпуск еврооблигаций – это знаковое событие для компании, открывающее новую страницу в ее истории. За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь Интерпайп успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса. В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил Интерпайп на протяжении последних лет", - отметил генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.

Интерпайп – глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции в Украине. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.



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