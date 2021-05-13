Киев займет у ЕИБ €30 млн на LED-фонари

Программа предусматривает замену более 42 тысяч ламп.

Киевский городской совет на заседании в четверг, 13 мая, поддержал привлечение 30 млн евро Европейского инвестиционного банка на капитальный ремонт сетей наружного освещения города Киева .

Об этом сообщила пресс-служба Киевгорсовета.

Программа предусматривает замену более 42 тысяч ламп с низкой светоотдачей 30-80 Лм/Вт на светодиодные светильники с отдачей более 120 Лм/Вт и лучшим индексом цветопередачи.

Планируется установить около трех тысяч опор наружного освещения и заменить 525 км кабельных сетей.

Новое освещение, которое будет подключено к дистанционному управлению световым потоком с мощностью в зависимости от времени суток, интенсивности движения пешеходов и транспорта, собираются поменять на 1967 улицах и придомовых территориях Киева .

Ожидается, что это повысит энергоэффективность потребления электроэнергии на 50-60% и увеличит срок эксплуатации приборов освещения более чем на 30%.

Кроме того, отказ от газовых ламп, содержащих ртуть, улучшит экологическое состояние города.

Всего в Киеве насчитывается 148 тысяч светоточек. Из них более 40 тысяч уже заменили за счет городского бюджета.

Напомним, что Киев начал переводить уличное освещение на энергосберегающие светодиодные лампы в 2015 году.

В 2019 году Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу внешнего освещения столицы на 2019-2022 годы, которая предусматривает выделение 2,7 млрд гривен на установку LED-освещения на улицах, в парках и скверах. Она предусматривала, что город должен профинансировать 1,8 миллиарда гривен, а остальные средства будут привлечены из других источников.