Минэнерго обещает не отключать энергоснабжение шахтам

Минэнерго обещает не отключать энергоснабжение шахтам

Одна из крупнейших проблем, с которой сейчас сталкивается большинство угледобывающих предприятий Украины - отключение электроснабжения, что крайне негативно сказывается на работе шахт, заявили в Министерстве энергетики. Глава ведомства Герман Галущенко заверил, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса.

"Это один из ключевых вопросов. У нас есть механизмы, чтобы предотвратить отключение электроснабжения на шахтах. Уверен, что мы справимся с этой проблемой", - отметил министр энергетики на встрече с руководителями государственных угледобывающих предприятий, на котором обсуждались насущные проблемы угольной отрасли Украины.

Наиболее острой проблемой участники совещания признали системную задолженность с заработной платы перед горняками.

"Ситуация с накоплением задолженности повторяется из года в год. Сейчас мы проблему решили в срочном порядке, однако мы имеем вместе должны выработать механизмы, чтобы такие проблемы не повторялись регулярно. Уверен, что в первую очередь руководители угледобывающих предприятий ответственны за своевременную выплату заработной платы работникам", - отметил Г.Галущенко.

МинПром по материалам Металлургпром

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