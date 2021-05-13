Цены на клубнику и молодой картофель будут высокими в Украине

Стоимость клубники и молодого картофеля в Украине будет очень высокой из-за нескольких факторов. Даже в разгар созревания плодов на полях резкого снижения цен ждать не стоит.

В середине мая в Украине продают клубнику и молодой картофель намного дороже, чем в этот же период 2020 года. Холодная весна задержала сезон созревания ягод и молодых овощей на две – три недели. Это значит, что еще почти целый месяц цены на продукты нового урожая останутся дорогими.

Кроме того, на ценообразование в Украине оказывает большое влияние мировое подорожание продуктов и тот факт, что отечественные аграрии снижают объем предложения ряда товаров.

Стоимость клубники в апреле 2021 года достигала 270 гривен за килограмм ягод, в мае цены снизились на 80–100 грн/кг. Это ценник тепличной клубники, конечно же, когда начнется массовое созревание ягод на полях, то их стоимость снизится. Однако не стоит рассчитывать, что клубника будет стоить дешево, поскольку за последний год значительно выросли затраты на выращивание и логистику.

"Вследствие затяжной холодной весны ждать грунтовую придется еще долго. Не вылетели пчелы и кое-где ее не успели опылить. В этом году все ягодные культуры поспеют с опозданием на две-три недели, и даже неизвестно, какие ягоды дадут какой урожай", — рассказал руководитель общественного союза "Украинская ассоциация садоводов и ягодников" Владимир Печко.

Что касается молодого картофеля, то привозной египетский и местный тепличный стоят дорого и далеко не всем гражданам Украины по карману. Первый картофель с полей появится на прилавках магазинов в начале лета. Только летом можно будет ожидать снижения стоимости картофеля нового урожая.