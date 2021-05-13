Новая накопительная пенсионная система предполагает отчисление 2% зарплаты каждого

Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисление 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Госказначействе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис простых решений.

Фото: minfin.com.ua

Отчисления будут введены наряду со снижением налогов и ЕСВ

Внедрение новой накопительной системы будет происходить параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физлиц — с 18% до 16%, подтвердили в Офисе со ссылкой на представленный народными депутатами доработанный законопроект о накопительной пенсионной системе.

«По нашим прогнозам, если до конца этого года будет принят соответствующий законопроект, а также изменения в Налоговый и другие кодексы, то уже в следующем году можно будет разработать IТ-решения и с 2023-го запустить накопительную систему», — указал Офис в среду, 12 мая, в Facebook.

Как указал Офис, предполагается, что участник системы сможет выбрать авторизованный банк или пенсионный фонд, куда будут поступать его средства на хранение. Регуляторами в этой сфере предлагается определить Национальный банк Украины и Национальную комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Все движение средств участник системы сможет контролировать через специальный электронный кабинет», — указывается в сообщении.

Предполагается, что накопленные средства должны обеспечить человеку пожизненную пенсию. Из них также можно будет получить значительную одноразовую выплату в некоторых случаях. Кроме того, предусматривается, что средства можно будет унаследовать.

При этом переходить к этой системе предлагается постепенно. «Поэтому первое время будет сосуществовать и солидарная, и накопительная системы», — добавили в Офисе.

Напоминаем

Законопроект был разработан совместно главой парламентского комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой и Министерством социальной политики. Текст документа пока не обнародован.