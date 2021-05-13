Самые богатые украинцы за год увеличили свой капитал на 42% - Forbes

Журнал «Forbes - Украина» составил рейтинг 100 самых богатых украинцев. В него вошли представители промышленности, металлургии, фармацевтики, IT, АПК, энергетики и других. Авторы рейтинга отмечают, что для того, чтобы определить сотню самых богатых, было оценено состояние более 200 миллионеров, более полутысячи их бизнесов, а также относящиеся к ним объекты в Украине и за рубежом.

"Самые богатые люди Украины знавали и лучшие времена: 2013-й по-прежнему остается самым успешным для отечественного капитализма. Однако украинские активы прибавили в стоимости за прошлый год. 76 участников из первой сотни украинского списка увеличили свое состояние за год. Богатство первой сотни возросло на 42 % - до $44,5 млрд. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в топ-100 впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков - наибольшее представительство - в IT и энергетике", - говорится в превью к рейтингу.

В первую десятку топ-100 попали представители металлургической отрасли, ритейла, ТЭК и пищевой промышленности, в частности: Ринат Ахметов ($ 7,6 млрд), Игорь Коломойский ($ 1,8 млрд), Александр и Галина Герега ($ 1,7 млрд), Петр Порошенко ($ 1,6 млрд).

Далее идут бизнесмены, которые занимаются недвижимостью, АПК. Стоит отметить, что в топ-100 также есть представители фармацевтики, в частности, совладелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий ($ 300 млн, тридцать первое место).

Также в списке присутствуют представители транспортной отрасли - совладельцы группы терминалов TIS Андрей Ставницер ($ 215 млн, 49 место) и Егор Гребенников ($ 200 млн, 52 место), и IT-технологий, в частности: Александр Косован ($ 235 млн, 43 место), Екатерина Костерева ($ 190 млн, 56 место).

Замыкают топ-100 самых богатых представители пищевой отрасли, розничной торговли и недвижимости, в частности: Руслан Шостак ($ 140 млн, 87 место), Александр Суходольский ($ 130 млн, - 94 место), Александр Слободян ($ 125 млн, 100 место) .