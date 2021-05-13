Cовместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel построит меткомбинат в Индии

Cовместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel построит меткомбинат в Индии

Компания AM/NS India, представляющая собой совместное предприятие ArcelorMittal и японской Nippon Steel (60:40), в сотрудничестве с администрацией штата Одиша приступила к составлению ТЭО проекта строительства металлургического комбината.

Предприятие мощностью 12 млн т в год планируется построить в районе Кендрапара, недалеко от портового города Парадип. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млрд рупий (6,8 млрд долл.).

Одновременно компания запускает процессы получения разрешений и лицензий, приобретения земельного участка, создания логистической инфраструктуры и проводит другие мероприятия, необходимые для начала строительных работ.

Помимо строительства нового завода, AM/NS India планирует активно расширять действующие производственные мощности. В частности, производительность комбината Hazira в штате Гуджарат должна быть доведена до 8,6 млн т в год, а в перспективе — и до 14 млн т. В г. Парадип строится фабрика окомкования на 6 млн т железорудных окатышей в год.

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