SOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине

Поставки роSSийского дизеля и автогаза могут начаться еще до лета.

SOCAR стал новым поставщиком продукции "Роснефти" в Украине
Фото: socar.ua

Азербайджанская группа SOCAR будет новым экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

Курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.

На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading были в Киеве и провели переговоры с крупнейшими контрагентами Proton Energy Group S.A., которая распределяла в Украине объемы "Роснефти" до апреля 2021 года.

По словам участников рынка, новый оператор не исключает, что поставки начнутся уже в мае, заявив о наличии квоты на 100 тыс. тонн дизельного топлива и 12 тыс. тонн автогаза.

В SOCAR пока не комментируют эту информацию.

Также непонятно, почему из цепочки поставок продукции "Роснефти" исчез трейдер Coral Energy, который в начале апреля провел переговоры с украинскими компаниями как новый оператор поставок. Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на SOCAR была проведена на уровне руководства Азербайджана.

Напомним, что владелец сети АЗС Glusco компания Proton Energy Group объявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Такое решение в компании объяснили действиями украинской власти. В частности, СБУ будто бы настоятельно рекомендовала участникам топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

С 2016 года Proton Energy была единственным поставщиком продукции "Роснефти" в Украине.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его бизнес-партнеров и активов.

Через несколько дней после этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", использовавшийся швейцарской группой Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Он также контролирует в Украине сеть АЗС Glusco.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

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