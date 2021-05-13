9 NFT-токенов из коллекции CryptoPunks продали за $17 миллионов

Christie's продал девять редких NFT из коллекции CryptoPunks за $17 млн. Это вторая продажа невзаимозаменямых токенов в истории аукционного дома, пишет РБК-Крипто.

Фото: currency.com

Профиль лота

Аукционный дом Christie's сообщил об исторической продаже, в результате которой с молотка ушли девять редких невзаимозаменяемых токенов (NFT), привязанных к аватарам из коллекции CryptoPunks. Личность покупателя, который заплатил $16,9 млн за девять NFT-токенов, пока не раскрыта. Лот был выставлен на продажу студией Larva Labs, которая является создателем коллекции.

Это вторая продажа NFT-токенов в истории Christie's. Впервые аукционный дом провел торги невзаимозаменяемыми токенами в марте текущего года. Тогда за NFT, привязанный к картине художника Beeple, удалось выручить рекордную сумму в $69,3 млн.

Напоминаем

CryptoPunks — это коллекция из 10 тыс. цифровых аватаров в виде людей, обезьян, пришельцев и других существ, созданная в виде NFT. Самый дорогой токен из коллекции ранее был продан за $7,6 млн.