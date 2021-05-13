Ликвидность банковской системы в 4 раза превышает нормативное значение

Общая ликвидность банковской системы составляет на 1 мая 2021 года почти 216 млрд грн, что в 4 раза превышает норматив обязательного резервирования. Адекватность регулятивного капитала превысила 23%, а достаточность основного капитала банков составляет 16,8%. Такие цифры приводит в экспресс-дайджесте на фейсбуке глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Фото: minfin.com.ua

Нормативы превышают значения

Общая ликвидность банковской системы (корсчета и депозитные сертификаты НБУ составляет почти 216 млрд грн, что в 4 раза превышает норматив обязательного резервирования (53,3 млрд грн в период с 11.04.21 по 10.05.21). Основной вклад в увеличение ликвидности банковской системы внесли расходование средств с Единого казначейского счета, тогда как увеличение наличных денег в обращении вне банков (+1,57 млрд грн с начала года до 531,8 млрд грн) имело сдерживающее влияние на ликвидность банков.

Адекватность регулятивного капитала на 01.05.21 превысила 23% (нормативное значение не менее 10%) и стала исторически высоким значением этого показателя, утверждает глава Совета.

превысила 23% (нормативное значение не менее 10%) и стала исторически высоким значением этого показателя, утверждает глава Совета. Регулятивный капитал банков в апреле вырос на 8,9 млрд грн, или на 5,0% - до 187,5 млрд грн, что также стало самым высоким значением этого показателя с января 2015 года.

Достаточность основного капитала банков на 01.05.21 составляла 16,8% (нормативное значение не менее 7%).

Кредитная активность пока еще низкая

В то же время кредитная активность банков остается низкой. Работающие кредиты банков выросли в марте лишь на 0,7% (+4,2 млрд грн), главным образом за счет кредитования физических лиц (+5,7 млрд грн, или 3,7%). Вместе с тем, работающие кредиты корпоративному сектору увеличились в марте лишь на +0,7 млрд грн, или 0,2%. Их общий объем (425,8 млрд грн) только несколько превышает объем вложений банков в гривневые ОВГЗ объемом 417,3 млрд грн, по словам Данилишина.

Стоимость гривневых корпоративных кредитов банков с 16.04.21 (после повышения учетной ставки до 7,5%) выросла по сравнению с первой половиной апреля с 8,1% до 8,6%, по всем кредитам в национальной валюте — с 11,9% до 12,5%.

Трансмиссия ключевой ставки НБУ в ставки банков по гривневым депозитам менее выразительна, подчеркнул Данилишин. За период после 16 апреля ставкы по гривневым депозитам выросли с 4,3% до 4,5%, в том числе по депозитам домохозяйств, которые являются основным источником фондирования банков — с 7,7% до 7,8%.

Однако, по мнению Данилишина, более быстрая реакция ставок по кредитам на смену ключевой ставки должна улучшить маржинальность кредитных операций банков и станет способствовать увеличению их процентных доходов. «Вместе с тем, учитывая снижение доступности кредитных ресурсов для бизнеса и домохозяйств, это актуализирует необходимость реализации мероприятий по улучшению трансмиссии монетарной политики и активизации кредитования», — добавил глава Совета.

Учитывая длительные майские выходные дни, объем кредитов, предоставленных за неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5?7?9%», составил 1,3 млрд грн (на прошлой неделе недельный максимум составил 2,4 млрд грн). Но с начала действия программы банки-участники выдали более 15,4 тыс. кредитов на общую сумму более 39,5 млрд грн. В частности, объем кредитов банков, предоставленных на пополнение оборотных средств (почти 17,3 млрд грн) превысил объем рефинансирования банков предварительно полученных займов (более 16,7 млрд грн). Объем кредитования капитальных инвестиций предприятий увеличился за неделю на 169 млн грн — до 5,6 млрд грн.

Объем ипотечных кредитов по государственной программе «Доступная ипотека 7%» за прошедшую неделю вырос на 10% и превысил 200 млн грн, из которых 28,66% кредитов предоставлено под залог недвижимости на первичном рынке, а 71,34% - на вторичном рынке. Заключены 238 кредитных договоров по 21 региону страны, среди которых лидерами по полученным заявкам на кредиты стали: