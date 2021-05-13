JPMorgan считает, что стоимость Ethereum завышена вчетверо: стоит ожидать падения

Аналитики JPMorgan сообщили, что рыночная стоимость Ethereum завышена на 75%, пишет Business Insider.

По мнению экспертов, стоимость альткоина должна составлять около $1 тыс. Их точка зрения основана на анализе сетевой активности: они изучили вычислительную мощность и количество уникальных активных адресов в сети криптовалюты.

Специалисты банка подчеркивают, что на рост цифровой валюты влияет растущий институциональный интерес. Так, Европейский инвестиционный банк продал Ethereum-облигации на сумму 100 млн евро, выпущенные сроком на два года.

За последний год Ethereum поднялся более чем на 450%. В начале мая альткоин преодолел исторический максимум в $3 тыс., сделав своего создателя, 27-летнего Виталия Бутерина, миллиардером.

Ethereum обновил рекорд

В среду, 12 мая, котировки криптовалюты достигли исторического максимума в $4350, после чего несущественно опустились. Сейчас Ethereum оценивается в $4306.

Общая капитализация этой криптовалюты составляет $498 млрд.

Покупка Ethereum на бирже

Как сообщал «Минфин», в апреле на Фондовой бирже Торонто стали доступными для торговли три ETF, которые позволяют инвестировать в Ethereum.

Инвесторы получили возможность вкладывать деньги в такие фонды:

ETF Purpose Investments Purpose Ether (тикер ETHH, комиссия за управление 1%);

CI Galaxy Ethereum ETF (тикер ETHX, комиссия за управление 0,75%);

ETF Evolve Ether от Evolve ETF (тикер ETHR, комиссия за управление 0,4%).

Среди крупных брокеров, у которых могут зарегистрироваться украинцы, доступ к этой биржи предоставляют, в частности, Interactive Brokers и Exante.