JPMorgan считает, что стоимость Ethereum завышена вчетверо: стоит ожидать падения
Аналитики JPMorgan сообщили, что рыночная стоимость Ethereum завышена на 75%, пишет Business Insider.
По мнению экспертов, стоимость альткоина должна составлять около $1 тыс. Их точка зрения основана на анализе сетевой активности: они изучили вычислительную мощность и количество уникальных активных адресов в сети криптовалюты.
Специалисты банка подчеркивают, что на рост цифровой валюты влияет растущий институциональный интерес. Так, Европейский инвестиционный банк продал Ethereum-облигации на сумму 100 млн евро, выпущенные сроком на два года.
За последний год Ethereum поднялся более чем на 450%. В начале мая альткоин преодолел исторический максимум в $3 тыс., сделав своего создателя, 27-летнего Виталия Бутерина, миллиардером.
Ethereum обновил рекорд
В среду, 12 мая, котировки криптовалюты достигли исторического максимума в $4350, после чего несущественно опустились. Сейчас Ethereum оценивается в $4306.
Общая капитализация этой криптовалюты составляет $498 млрд.
Покупка Ethereum на бирже
Как сообщал «Минфин», в апреле на Фондовой бирже Торонто стали доступными для торговли три ETF, которые позволяют инвестировать в Ethereum.
Инвесторы получили возможность вкладывать деньги в такие фонды:
- ETF Purpose Investments Purpose Ether (тикер ETHH, комиссия за управление 1%);
- CI Galaxy Ethereum ETF (тикер ETHX, комиссия за управление 0,75%);
- ETF Evolve Ether от Evolve ETF (тикер ETHR, комиссия за управление 0,4%).
Среди крупных брокеров, у которых могут зарегистрироваться украинцы, доступ к этой биржи предоставляют, в частности, Interactive Brokers и Exante.