Топ-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на Dogecoin

Управляющий директор лондонского филиала Goldman Sachs Азиз Макмэхон покинул компанию якобы по причине того, что заработал «миллионы» на росте курса криптовалюты Dogecoin. Об этом пишет eFinancialCareers со ссылкой на информированные источники.

Топ-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на Dogecoin
Фото: uprom.info

Подробности

Издание не получило оперативного комментария от Goldman Sachs или Макмэхона лично, но коллеги подтвердили его уход. По имеющейся информации, топ-менеджер собирается основать собственный хедж-фонд.

Сумма инвестиций Азиза Макмэхона не раскрывается.

Согласно данным профиля Макмэхона в LinkedIn, он проработал в лондонском филиале банка 14 лет.

Контекст

С начала 2021 года Dogecoin вырос более чем на 9000% и на момент написания новости торгуется на уровне $0,49. Монета занимает четвертое место по капитализации в рейтинге CoinMarketCap.

Кстати, Макмэхон не единственный представитель традиционных финансовых компаний, которые переключили свое внимание на криптовалютный рынок.

Напомним, в начале апреля биткоин-биржа Coinbase наняла бывшего управляющего директора Morgan Stanley Йэна Руни. Он возглавил отдел по корпоративному соответствию и помог компании подготовиться к прямому листингу акций.

В мае бывший топ-менеджер банковского конгломерата HSBC Джонатан Чизман присоединился к бирже криптодеривативов FTX в качестве главы отдела внебиржевых и институциональных продаж.

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