В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию

Постоянный комитет Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) рекомендовал ввести защитные пошлины на ряд видов стальной продукции в соответствии с результатами расследования, завершившегося в феврале текущего года.



Ограничивать предлагается импорт таких видов продукции как прокат с металлическими и полимерными покрытиями, сортовой и фасонный прокат, а также сварные и бесшовные трубы, не используемые в нефтегазовом секторе. В то же время, поставки заготовки, горяче- и холоднокатаного проката в страны региона и дальше будут осуществляться свободно.



Согласно правилам ВТО срок действия защитных пошлин составит три года. Их ставка в первый год будет равняться 16% от цены CIF, а в дальнейшем будет уменьшена соответственно до 15,2 и 14,44%. Положение не будет распространяться на развивающиеся страны, а также на государства, с которыми заключены соглашения о свободе торговли.



По данным Генерального секретариата GCC, в защищаемых секторах мощности местных производителей стальной продукции превышают видимое потребление почти в 1,9 раза. В период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. импорт сортового и фасонного проката, листовой продукции с покрытиями и труб общего назначения в страны региона составил 2,06 млн. т, что всего на 4,6% больше, чем в 2014 г. и на 18,3% меньше, чем в рекордном 2015 г.



Однако собственное производство данных видов стальной продукции в странах GCC в период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. упало на 21,2% по сравнению с базовым 2014 г. При этом средний уровень загрузки мощностей по выпуску проката с покрытиями сократился за это время почти в два раза, а его производство — на 59,7%.



