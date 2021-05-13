"Укрпочта" построит сортировочный центр под Киевом за $ 50 млн

Компания анонсировала невиданный для себя проект.

"Укрпочта" построит сортировочный центр под Киевом за $ 50 млн
Фото: tsn.ua

"Укрпочта" построит сортировочный центр под Киевом за 50 млн долларов.

На сайте компании сообщается, что комплекс под названием HUB_KyivEast станет первым для "Укрпочты".

Генеральный директор почты Игорь Смелянский заявил, что это будет "решительным прыжком от почтовых мешков и ручной сортировки до автоматизированных линий и молниеносной скорости операций".

Подрядчика строительства будут выбирать на тендере.

Сотрудничество возможно по одному из двух вариантов - либо в форме инвестиционного договора, или в форме договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества.

В первом случае победитель осуществляет проектирование и строительство, после чего вводит в эксплуатацию и оформляет право собственности на сортировочный центр HUB_KyivEast на АО "Укрпочта". Во втором - "Укрпочта" арендует спроектированный и построенный победителем сортировочный центр, одновременно оплачивая его по договору купли-продажи с последующим переоформлением права собственности.

Земельный участок должен располагаться в пределах города Киева или на расстоянии не более 15 км от границы населенного пункта с подъездными путями с твердым покрытием.

Напомним, что в марте "Укрпочта" заказала рекордные для Украины 1 860 автомобилей за 1,3 млрд гривен.

Деньги на развитие логистики "Укрпочта" получила в рамках кредитного договора с ЕБРР.

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