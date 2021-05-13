Биткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичности

На криптовалюту тратится огромное количество угля.

Биткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичности
Фото: teslarati.com

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск в среду, 12 мая, заявил, что компания не будет принимать к оплате биткоины.

Причиной такого решения является неэкологичность криптовалюты, для майнинга которой массово используют электроэнергию, произведенную из ископаемого топлива.

Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021

"Мы обеспокоены тем, что для майнинга биткоинов и транзакций все больше используется ископаемого топлива, особенно угля, который имеет большие выбросы, чем любое другое топливо", - говорится в заявлении Маска.

Он назвал криптовалюту хорошей идеей с многообещающим будущим, но подчеркнул, что ее развитие в ущерб экологии недопустимо. Компания будет рассматривать использование только той криптовалюты, которая использует менее 1% от энергии, которая тратится на транзакции биткоинов.

После заявления Маска курс биткоина обвалился почти на 15%. Его стоимость упала до 46,3 тыс. долларов, но по состоянию на 9:50 утра по киевскому времени часть потерь удалось отыграть, и курс поднялся примерно до 51 тыс. долларов.

Падение охватило и другие криптовалюты, такие как Ethereum и XRP.

Напомним, что в феврале Tesla заявила о решении принимать биткоины в качестве платы за свою продукцию. Тогда же компания объявила, что купила биткоинов на 1,5 млрд долларов. В день, когда это стало известно, его курс подскочил на 16%.

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