ГНС: в Украине почти 8,5 тыс. миллионеров и один миллиардер

По сравнению с прошлым годом количество миллионеров выросло на 6%.

Почти 8,5 тыс. граждан Украины задекларировали доходы более 1 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в своем Тelegram-канале.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество миллионеров выросло на 6%.

Доходы в размере более 1 млрд грн задекларировал житель Киева .

"Также наибольшая сумма к уплате в бюджет определена жителем г. Киева с доходов, полученных за пределами Украины, - почти 80 млн грн, в том числе налога на доходы физических лиц - 66,5 млн грн и военного сбора - 11,1 млн гривен", - добавили в ГНС.

Напомним, согласно декларациям за 2019 год, в Украине в 2019 году было 3150 граждан, доход которых превысил 1 миллион гривен. С 2017 по 2018 год этот показатель вырос на 27%.

В Фискальной службе тогда также отмечали удивительно низкие доходы в декларациях звезд шоу-бизнеса и спорта.